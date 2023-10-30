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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyünde kadınlara broşür dağıtarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı da anlatıldı.