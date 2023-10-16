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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde kadınlara broşür dağıtarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı da anlatıldı.