Edirne'de iş yerlerinde çalışan kadınlara bilgilendirme çalışması yapıldı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kırcasalih Beldesi'nde iş yerlerinde çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınları ziyaret ederek bilgilendirme faaliyetleri yaptı ve broşür dağıttı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Kırcasalih Beldesi'nde iş yerlerinde çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde iş yerlerinde çalışan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri hem bilgilendirme çalışması yaptı, hem de broşür dağıtarak bilgi sahibi olmalarına katkı sağladı.

Aile içi şiddetin önlenmesine dair bilgilendirme ve Kadın Destek Uygulaması'nın gayeleri hakkında bilgilendirme eğitimi veren jandarma ekipleri, şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan uygulamayla ekiplere ulaşabileceklerini anlattı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi emniyet ve asayişin sağlanarak vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - EDİRNE