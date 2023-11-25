Edirne'de Hafif Ticari Araç Çarptığı Otomobilde Plaka Takılı Kaldı

Edirne'de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı otomobilde plakası arka tekerlekte takılı kaldı. Kazada her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Edirne'de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı otomobilde plakası arka tekerlekte takılı kaldı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi 42. sokakta bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan 22 ED 316 plakalı hafif ticari araç, 22 AD 883 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yaşanan kazada aracın plakasının arka lastik ile jant arasına sıkışması, görenleri hayrete düşürdü.

Bir vatandaş ise plakayı sıkıştığı yerden çıkarmak için ne kadar çabalasa da uğraşları boşa çıktı.

Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE