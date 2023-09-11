Edirne'de gümrük kaçağı 530 otomobil parçası ele geçirildi
Edirne'de yapılan operasyonda, şüpheli bir kişinin kullandığı otomobilde gümrük kaçağı 530 otomobil parçası ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de gümrük kaçağı 530 otomobil parçası ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.K'nın kullandığı otomobili otoban gişelerinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 530 otomobil parçası ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Otomobil