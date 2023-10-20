Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde yapılan operasyonda 248 gram esrar, 30 kök Hint keneviri ve esrar yetiştirme düzeneği ele geçirdi. Ev sahibi Y.K tutuklandı.
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası bir evde operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 248 gram esrar, 30 kök Hint keneviri ve oda içine kurulan serada esrar yetiştirme düzeneği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Emlak