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Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde yapılan operasyonda 248 gram esrar, 30 kök Hint keneviri ve esrar yetiştirme düzeneği ele geçirdi. Ev sahibi Y.K tutuklandı.