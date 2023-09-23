Edirne'de ev eşyaları ve elektrik kabloları çalındı
Edirne'de yaşayan bir kişi evine geldiğinde ev eşyaları ve elektrik kablolarının çalındığını fark etti. Şikayet üzerine polis merkezine başvuruldu.
Edirne'de ev eşyaları ve elektrik kabloları çalınan kişi polise başvurdu.
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan E.A. evine geldiğinde bazı ev eşyaları ile elektrik kablolarının yerinde olmadığını gördü.
E.A. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu
Uyuşturucu operasyonu
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimde şüphelinin üzerinde arama yaptı.
Üzerinde 0,21 gram uyuşturucu bulunan Z.C. gözaltına alındı.
Evindeki ziynet eşyası ve parası çalındı
Uzunköprü ilçesinde evindeki ziynet eşyası ve parası çalınan kişi polise başvurdu.
Kavak Mahallesi'nde yaşayan M.G. evine geldiğinde 2 bin lira, 1 bilezik, 5 gram altın, altın zincir ve 1 çeyrek altının yerinde olmadığını gördü.
M.G. polis merkezine giderek şikayette bulundu.