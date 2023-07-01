Edirne'de Bayram Tatilinde Turist Yoğunluğu

Kültür ve inanç turizminin önde gelen merkezlerinden Edirne'de yerli ve yabancı turistler bayramın son günü yoğunluk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler Selimiye Camisi, müzeler ve birçok tarihi yapıyı ziyaret etti. Ziyaretçiler ayrıca tava ciğerin tadına bakıp, tarihi çarşılarda alışveriş yaptı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, bayram tatilinde kentin çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Kültür ve inanç turizminin önde gelen merkezlerinden Edirne'de yerli ve yabancı turistler bayramın son günü yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler Selimiye Camisi, müzeler ve birçok tarihi yapıyı ziyaret etti.

Ziyaretçiler kentin vazgeçilmez lezzetlerinden tava ciğerin tadına bakıp, tarihi çarşılarda alışveriş yaptı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, AA muhabirine, bayram tatilinde kentin çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Talep nedeniyle restoranlarda tava ciğerin bittiğini ve tekrar hazırlandıklarını belirten Dinar, "Kentimize gelenler önce Mimar Sinan'ın ustalık eseri muhteşem Selimiye Camisi'ni ziyaret ediyor. Eski ve Üç Şerefeli camiyi de gezen ziyaretçiler tarihi Meriç ve Tunca köprülerinin etrafında çayını, kahvesini içiyor." diye konuştu.

Esnaf Nejat Yavuz da bayram tatilinde Edirne'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını anlattı.

Akın akın ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Yavuz, "Edirne'ye özgü Kavala kurabiyesi, badem ezmesi ve hardaliye gibi ürünleri ziyaretçilere sunuyoruz." dedi.

Kocaeli'den gelen Hakan Yavuz, kente daha yeni geldiğini Selimiye Camisi ziyaretinden sonra tava ciğer yiyeceklerini dile getirdi.

Edirne'nin tarihi ve modern bir şehir olduğunu anlatan Yavuz, bayram tatilini gezerek değerlendirdiğini kaydetti.