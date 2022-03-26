Edirne'de Balkan Şehitleri anısına tören düzenlendi

EDİRNE - Edirne'de '26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Anma Günü dolayısıyla Kanuni Köprüsü'nden Sarayiçi'nde bulunan Balkan Şehitliği'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Çelenklerin sununu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Gökten Kahveci, Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çitfçi, anıta çelenk sundu.

Tören alanında hazır bulunan askerler saygı atışı yaptı. İl Müftü Yardımcısı Adem Özsoy eşliğinde şehitler için dua edildi. Vali Canalp ve beraberindeki protokol üyeleri abideyi gezerek, şehit 100 subay ve 400 erin adının yazılı olduğu mermer taşların önüne karanfil bıraktı.

Vali Canalp, Türkiye'nin Kuzeyine, Güneyine bakıldığında son 30 yıl içerisinde dünyada meydana gelen sıcak çatışmaların büyük çoğunluğunun komşu coğrafyada meydana gelmiş sıcak çatışmalar olduğunu söyledi.

Geçen 30 yıl boyunca Bir vatana, bağımsız bir devlete sahip olabilmek ve bir vatan içerisinde bir millet olabilmenin kıymeti ve değerinin her geçen gün somut örneklerle bir kez daha önümüze geldiğini belirten Vali Canalp, "Bizim tarihimiz şanlı zaferlerin olduğu bir tarihtir ama aynı zamanda Balkan hezimeti gibi Balkan Savaşları neticesinde kaybetmiş olduğumuz toprakların da acısını hissedebildiğimiz bir tarihtir. Balkan Savaşları bizim tarihimizde Balkan hezimeti olarak bilinir. 140 yılda kazandığımız toprakları 140 saatte kaybettik. Dolayısıyla da bugün de, nasıl ki zaferler bizi gururlandırıyorsa, bu şekilde mağlubiyetler de bizler için birer ders olmalı. Bugünkü bu anma merasimleri de aynı zamanda bu milli şuurumuzu tekrar canlı tutmamıza vesile teşkil ediyor. Bu vatanı bu devlet, bu toprağın üzerinde olanlar ayakta tutuyor ama bu vatanı bize verenler bu toprağın altındakilerdir, aziz şehitlerimizdir. Bütün aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun, Allah cümlesine rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

26 Mart Balkan Şehitleri'ni Anma Günü programı Halk Eğitim Merkezi'nde Süleyman Demirel Fen Lisesi tarafından hazırlanan gösterinin ardından sona erdi.