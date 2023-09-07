Edirne'de alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, park halindeki 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu. Olay sonucunda sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen Ö.D. idaresindeki 22 LS 955 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 19 Mayıs Caddesi üzerinde park halinde bulunan 22 UA 723, 34 VS 0310 ve 22 AP 135 plakalı otomobillere çarptı. Kazada araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'e bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücünün alkollü olduğunu ve araçta yaralının olmadığını tespit etmesi üzerine sürücüyü gözaltına aldı. Kazaya karışan 22 LS 955 Plakalı araç bölgeye gelen çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Alkollü sürücü hakkında idari ve adli işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE