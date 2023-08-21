Edirne'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından da park halindeki otomobile çarpıp yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nde, H.Ö.C. yönetimindeki 22 ACL 758 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpmanın şiddetiyle yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2,51 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla alındı. - EDİRNE