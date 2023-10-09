Haberler ›› Emlak ›› Edirne'de 743 gram esrar ele geçirildi

Edirne'de 743 gram esrar ele geçirildi

Edirne'de yapılan operasyonda bir evde 743 gram esrar, 12 kök kenevir ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.