Edirne'de 27 tarihi konak turizme kazandırılacak

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin turizmine katkı sağlayacak tarihi yapıların projesini üstlendiklerini ve en kısa sürede restorasyon çalışmalarıyla birlikte turizme kazandırılacağını belirtti.

Edirne'nin tarihi konakları ihya edilerek turizme kazandırılacak. Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan İlhan Koman Konağı'nın restorasyon çalışmalarına başlandı. Yapılacak çalışmalar ile 27 tarihi konağın Edirne turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

"Edirne konakları çok sayıda olan bir ilimiz"

27 konağın restorasyonu için çalışmalara başladıklarını ifade eden Edirne Valisi Yunus Sezer, "Önümüzdeki yılsonu itibariyle bunların birçoğunu tamamlamak istiyoruz. Bazılarının çalışmaları sürüyor, bazılarının da projeleri bitti ve onaylanmış durumda. Buraların konaklamalarda ve yöresel ürünlerin satış yerleri olarak hizmet vereceğini planlıyoruz. İlhan Koman Konağı tarihi yapı ile ilgili restorasyon süreci devam ediyor. Edirne konakları çok sayıda olan bir ilimiz. Edirne, tarihi yapılar bakımından dünyada sayılı kentlerden bir tanesi, dolayısıyla burada turizme kazandırılacak çok sayıda yapımız var. Kaleiçi ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Çevre şehircilik bakanlığımız boyutuyla hem Saraçlar Caddesi hem de Kaleiçi semtinde bu tarihi konakların, şahıslarda ve kamuda olan konaklar var, bunların ihyası ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.