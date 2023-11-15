Edirne'de 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı.

Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Koca Sinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Z.E.Y. idaresindeki 39 ACJ 086 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 59 AE 660 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif şekilde yaralanan otomobilde bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE