Edirne'de 13 kaçak otomobil parçası ele geçirildi

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı yol kontrol noktasında yapılan aramada bir araçta 13 kaçak otomobil parçası bulundu. Yurt dışından getirildiği değerlendirilen parçaların ele geçirilmesiyle birlikte bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.