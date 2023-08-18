Edirne'de 13 kaçak otomobil parçası ele geçirildi
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Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı yol kontrol noktasında yapılan aramada bir araçta 13 kaçak otomobil parçası bulundu. Yurt dışından getirildiği değerlendirilen parçaların ele geçirilmesiyle birlikte bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Edirne'de bir araçta yapılan aramada 13 kaçak otomobil parçası ele geçirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yol kontrol noktasında bir araçta arama yapıldı.
Aramada yurt dışından getirildiği değerlendirilen 13 kaçak otomobil parçası ele geçirildi, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Otomobil