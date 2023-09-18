Edirne Belediyesi İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nda Yer Alacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "19 ayrı ülkeden katılımcıların yer alacağı İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nda Edirne Belediyesi olarak, biz de varız. Katılımcılara yeni iş fırsatları, ulusal ve uluslararası turizm uzmanları ile bilgi alışverişi yapma; yeni destinasyon, ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapma ve iş birliği geliştirme imkanları sunacak olan bu fuarda Edirne'mizi en iyi şekilde tanıtacağız. Uzun vadede kentimize 10 milyon turist alacağız diyorduk. 5 milyonu geçtik. Edirne olarak TÜRSAB ile el ele 10 milyon turist ve ziyaretçiyi de yakalayacağız" dedi. Gürkan ayrıca 19 ülkeden çok sayıda katılımcının yer alacağı "Balkan Milletleri Arasında Kültürel İlişkiler Paneline" de konuşmacı olarak katılacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ tarafından İBB Kültür AŞ iş birliği ile organize edilen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını ziyaretçilere açacak.

Fuar'da KKTC, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çin, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Malezya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Uganda, Ürdün ve Yunanistan'ın da bulunduğu ülkeler ağırlanacak. Bu önemli fuarda Türkiye'de en çok turist ağırlayan ilk 3 ilinden biri olan Edirne de yer alacak. Edirne Belediyesi olarak, açılacak stantta kentin kültürü, tarihi ve gastronomisi katılımcılara tanıtılacak. Ayrıca Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 ülkeden çok sayıda katılımcının yer alacağı "Balkan Milletleri Arasında Kültürel İlişkiler Paneline" konuşmacı olarak katılacak.

Fuarın Türkiye ve Balkanlar arasında bir köprü olacağını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Fuar, bölgeler arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirerek karşılıklı turizm hacminin arttırılmasını sağlayacak. Fuarda yapılacak panel ve söyleşi etkinliklerinde turizmin her alanından profesyoneller dinleyicilerle buluşacak" dedi.

Konumundan dolayı Edirne'nin Balkanlar'da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gürkan, "Edirne olarak Balkanlar'daki birçok ülke ile çok değerli ve işleyen ikili ilişkiler kurduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu, büyüdüğü ve bu mukaddes toprakları bize vatan olarak bağışladığı Balkanların bir çocuğu olmak, bir evladı olmak hepimiz için bir onur meselesi. Var olduğu günden beri Balkanların Anadolu'ya, Anadolu'nun, Asya'nın da Balkanlara açılan kapısı olan Edirne hem turizm hem de ticaret alanında Balkanlar coğrafyasında çok özel bir yere sahip. Edirne'nin jeopolitik konumu nedeniyle de siyasi, stratejik anlamda olduğu kadar, ticari, kültürel ve turizm alanında da ulaşım köprüsüyüz. 2014 yılında 2 milyon yerli ve yabancı turist sayısı ile başladığımız turizm serüvenimize 2019 sonunda 5,5 milyon turist ve ziyaretçi sayısına çıkması ve Edirne'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'nin en çok turist alan 3. şehir olması Balkanlar ile kurmuş olduğumuz yakın, sürekli ve ciddi ilişkiler sonucunda ortaya çıkmıştır" dedi.

Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısının TÜRSAB'ın ve seyahat acentelerinin desteği ile sürekli arttığını belirten Gürkan, "Turizm destinasyonunun gelişmesinde seyahat acenteleri kilit rol oynamaktadır. TÜRSAB'ın bu ülke için, bu ülkenin ekonomisi, insanları ve sektör çalışanları için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. 2014 yılında orta vadeli olarak 5 milyon ziyaretçi hedef koyduk ve bu sayıya ulaştık. Uzun vadede 10 milyon turist alacağız diyorduk. 5 milyonu geçtik. Edirne olarak TÜRSAB ile el ele 10 milyon turist ve ziyaretçiyi de yakalayacağız" diye konuştu.