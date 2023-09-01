Edirne Belediyesi İçme Suyu Şebekesi Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Bulvarı'nda başlatılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Çalışmaların bölümler halinde yapıldığını belirten Gürkan, eski boruların yenileriyle değiştirildiğini ve tamamlanan bölümlerin asfaltlanarak trafiğe açıldığını ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk Bulvarı'nda başlatılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, trafiğe engel olmamak için çalışmaların bölümler halinde yapıldığını belirtti.

Eski boruların yenileriyle değiştirildiğini, tamamlanan bölümlerin asfaltlanarak yeniden trafiğe açıldığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Şehir genelinde yaygınlaştırdığımız bu düktil borular, kanserojen madde içermeyen ve son derece sağlıklı borular. 100 yılı aşan uzun bir ömre de sahip. Yüksek çekme mukavemeti ile yüklere, basınca, vakuma ve yüksek korozyon dayanaklı, katodik koruma gerektirmiyor. Ayrıca insan sağlığına uygun iç kaplama ile suyun kalitesi koruyormuş olacağız.

Ekiplerimiz şuanda Ayşekadın'da meyve heykelinin oraya kadar ilerledi. Ekiplerimiz, trafiği engellememek, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarında bölüm bölüm ilerliyor. İmalatı tamamlanan bölgeye yine ekiplerimiz tarafından asfalt atılıyor. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, bölgeyi trafiğe açıyoruz."

Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde "Eğitim ve Öğretim Yılı Sene Başı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yeni dönemde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Arpacı, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek kurum yöneticilerine görevlerinde başarı diledi.

Toplantıya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.