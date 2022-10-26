Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ereğli'de vereceği konser, Zonguldak Valiliği tarafından iptal edildi. Edip Akbayram'ın konserinin neden iptal olduğu merak konusu oldu. Peki, Edip Akbayram konseri neden iptal oldu? Edip Akbayram Zonguldak konseri neden iptal edildi? İşte detaylar...

Karadeniz Ereğli Belediyesi, 29 Ekim Cumartesi günü Edip Akbayram konserinin iptal edildiğini duyurdu. Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ereğli'de vereceği konser, Zonguldak Valiliği tarafından iptal edildi. Edip Akbayram'ın konserinin neden iptal olduğu merak konusu oldu. Peki, Edip Akbayram konseri neden iptal oldu? Edip Akbayram Zonguldak konseri neden iptal edildi? Detaylar haberimizde...

EDİP AKBAYRAM KONSERİ NEDEN İPTAL OLDU?

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ereğli'de vereceği konser, Zonguldak Valiliği tarafından iptal edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet Konseri; Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla 14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.