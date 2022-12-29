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Edin Visca sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Edin Visca kaç hafta sahalarda olmayacak? Edin Visca ne zaman maçlara geri dönecek?

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Edin Visca sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Edin Visca kaç hafta sahalarda olmayacak? Edin Visca ne zaman maçlara geri dönecek?

Trabzonspor'un Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta omzundan sakatlanan Edin Visca'dan kötü haber geldi. Futbol severler Edin Visca'nın kaç hafta sahalarda olmayacağını merak etti. Peki, Edin Visca sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Trabzonspor yıldızını kaybetti! Hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın son durumu kötüTrabzonspor yıldızını kaybetti! Hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın son durumu kötü

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca sakatlandı. Konu hakkında, Edin Visca sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? Edin Visca kaç hafta sahalarda olmayacak? Edin Visca ne zaman maçlara geri dönecek? araştırması yapılıyor. İşte ayrıntılar...

EDİN VİSCA SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu maçta sakatlanarak kendisini yere bırakan Edin Visca'nın hastanede yapılan ilk kontrolünde köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada Visca'dan gelen haberi doğruladı. Avcı, "Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık meydana geldi" açıklamasında bulundu.

EDİN VİSCA KAÇ HAFTA MAÇLARDA OYNAMAYACAK?

Tecrübeli futbolcu Edin Visca'nın 8-10 hafta arası bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Edin Visca, geçtiğimiz sezon da ağır bir sakatlık yaşamış ve hayli uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Edin Visca Gündem Spor Haberler

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