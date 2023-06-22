Edin Dzeko kimdir, kaç yaşında? Edin Dzeko hangi takımda oynuyor?

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Edin Dzekod. 17 Mart 1986, Boşnak millî futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Serie A ekiplerinden Inter takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır.

Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" veya "Elmas" (Boşnakça: "Bosanski Dijamant" ya da "Dijamant") lakabı takıldı. Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Dzeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Dzeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.

Dzeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Dzeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı. Dzeko, daha sonra yaptığı açıklamada, attığı bu golün kariyerinin en önemli gollerinden birisi olduğunu belirtti.Dzeko, 3 Mart 2018'de Roma formasıyla 50. lig golünü attı ve böylece Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde 50 gol atan ilk oyuncu oldu.

Bosna-Hersek'in genç takımında da forma giyen Dzeko, 2007 yılında A takım düzeyinde ilk millî maçına çıktı. Ülkesi adına 101 maçta forma giyerken, toplamda 55 gol attı. Dzeko, Lihtenştayn'a karşı 7 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada yaptığı hat trick ile birlikte, Zvjezdan Misimovic ve Elvir Bolic'i geçerek Bosna-Hersek formasıyla tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu. 11 Eylül 2018'de Avusturya'ya karşı oynanan bir maçta, 95. kez Bosna-Hersek formasını giyerek, Emir Spahic'i geride bırakarak Bosna-Hersek formasını en çok giyen oyuncu oldu. 2014 FIFA Dünya Kupası'na elemelerinde, millî takım formasıyla 10 gol atarak, ülkesinin turnuvaya katılmasına önemli bir katkı sağladı