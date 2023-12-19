Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı. Peki, Edin Dzeko Kayserispor kadrosunda neden yok, sakat mı merak ediliyordu. İşte Dzeko'nun kadroda olmama nedeni...

Edin Dzeko Kayserispor kadrosunda neden yok, sakat mı?

Edin Dzeko Kayserispor kadrosunda neden yok? Fenerbahçe Kayserispor kamp kadrosunu açıkladı. Peki, Edin Dzeko Kayserispor kadrosunda neden yok, sakat mı merak ediliyordu. İşte Dzeko'nun kadroda olmama nedeni haberimizde...

EDIN DZEKO KAMP KADROSUNDA NEDEN YOK?

Süper Lig lideri Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Edin Dzeko kafileye dahil edilmedi.

DZEKO'NUN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Konu ile ilgili Fenerbahçe resmi X hesabından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko'nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

DZEKO DAHİL 5 YILDIZ KAFİLEDE YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Ryan Kent ve Edin Dzeko kafilede yer almadı.

İşte sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu;