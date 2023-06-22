Edin Dzeko kaç numaralı forma giyecek? Edin Dzeko forma numarası belli oldu
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Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Tecrübeli yıldız, sarı lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Dzeko sarı-lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak. Peki Edin Dzeko kaç numaralı forma giyecek? Edin Dzeko forma numarası kaç olacak?
Edin Dzeko kaç numaralı forma giyecek? Fenerbahçe, Boşnak futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Tecrübeli yıldız, sarı lacivertliler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki Dzeko sarı-lacivertlilerden yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak. Peki Edin Dzeko kaç numaralı forma giyecek? Edin Dzeko forma numarası belli oldu! İşte detaylar...
Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki futbolcu, yıllık 4.2 milyon euro maaş alacak ve 9 numaralı formayı giyecek.
Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu resmen açıkladı.
Sarılacivertliler, Edin Dzeko'yu video ile duyurdu. Videoda konuşan Dzeko taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Fenerbahçe ile anlaşan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli takımda 9 numaralı formayı giyecek.
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.