Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Bu Sezon En Erken Deplasman Golünü Attı
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya karşı attığı golle bu sezonun en erken deplasman golüne imza attı. Dzeko'nun golü, maçın sadece 6. dakikasında Kasımpaşa filelerini havalandırdı ve Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en hızlı deplasman golü oldu.
Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine gönderdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta 6. dakikada gol atan Edin Dzeko bu sezon bir ilke daha imza attı.
Kaynak: Haberler.com / Futbol