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Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Bu Sezon En Erken Deplasman Golünü Attı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya karşı attığı golle bu sezonun en erken deplasman golüne imza attı. Dzeko'nun golü, maçın sadece 6. dakikasında Kasımpaşa filelerini havalandırdı ve Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en hızlı deplasman golü oldu.