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Edin Dzeko Fenerbahçe'de mi? Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Edin Dzeko Fenerbahçe'de mi? Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun taransferinde sona geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlandı. Edin Dzeko Fenerbahçe ile anlaştı mı? Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Merak ediliyordu. İşte detaylar...

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Edin Dzeko Fenerbahçe ile anlaştı mı? Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun taransferinde sona geldi. Yıldız futbolcunun menajeri Alessandro Lucci ile Fenerbahçe Yönetimi arasında gerçekleşen görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlandı. Edin Dzeko Fenerbahçe ile anlaştı mı? Edin Dzeko Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

İtalyan devi Inter'le yollarını ayıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko, bugün İstanbul'a geliyor. 37 yaşındaki futbolcu, ailesiyle beraber tatil yaptıktan sonra sarı-lacivertlilere imzayı atacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Dzeko ailesiyle Marmaris'te tatil yapmak için bugün Türkiye'ye gelecek ve Fenerbahçe'nin resmi imzaya çağırmasını bekleyecek.

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Edin Dzeko Gündem Spor Haberler

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