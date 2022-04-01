EDHO neden bitti? EDHO bitti mi, final mi yaptı ATV'de neden yayınlanmıyor? EDHO ne zaman başlayacak? Dizi hakkında resmi açıklama geldi miı?

EDHO neden yok? EDHO neden başlamadı? EDHO ne zaman, neden yok? EDHO bitti mi, final mi yaptı ATV'de neden yayınlanmıyor? EDHO ne zaman başlayacak? Dizi hakkında resmi açıklama geldi miı? EDHO bitti mi, final mi yaptı, neden yok? EDHO niye yayınlanmıyor? EDHO açılımı ne? sorularının cevapları dizi severler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmese de dizideki bazı oyuncular tarafından yeni açıklamalar yapıldı. Peki, EDHO neden yok, neden başlamadı? EDHO yayından mı kaldırıldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi yaptı, tamamen bitti mi? EDHO tamamen final mi yapıyor? EDHO neden yok, bitti mi, final mi yaptı? EDHO ne zaman başlayacak? Dizi hakkında resmi açıklama yapıldı mı? EDHO ATV ile anlaşması mı bozuldu, neden yayınlanmıyor? İşte merak edilen tüm soruların cevapları...

EDHO NEDEN YOK? EDHO NEDEN BAŞLAMADI?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

EDHO YAYINDAN MI KALDIRILDI?

EDHO tamamen bitti mi henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Bundan dolayı yayından kaldırıldı mı henüz bilinmiyor. Buna ek olarak ATV'nin diziler bölümünde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi yer almaktadır.

BUGÜN EDHO VAR MI? 30 KASIM EDHO OLACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine ' Destan' dizisi olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

ATV 30 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Destan

22:30 - Destan

ATV yayın akışına göre bugün EDHO ekranlara gelmeyecek.

EDHO YENİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Henüz dizi hakkında Twitter üzerinden resmi bir açıklama gelmedi. Twitter EDHO sayfasında yapılan son paylaşım şöyle:

"EDHO yeni sezon ilk bölümüyle Salı atv'de! Peki nerede kalmıştık, hızlıca hatırlayalım…"

Normalde geçen hafta dizinin yayınlanması bekleniyordu. Fakat dizi geçtiğimiz hafta da bu hafta da yayın akışında yer almadı.

EDHO OKTAY KAYNARCA'NIN AÇIKLAMASI NEDİR?

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

EDHO KONUSU NE?

Dizide, çocuk denecek yaşta girdiği yer altı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yer altı dünyasına giren Hızır, haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğenini ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir "baba"dır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.Bu özellikleri onun sonu olacak yerde, Hızır'ı yer altı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam hâline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet, kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu, Hızır'a en büyük olma teklifidir.

EDHO OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

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