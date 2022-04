EDHO başladı mı? EDHO hangi kanalda yayınlanıyor? EDHO izleme linki!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarına sevindiren haber! Her bölümü ile olay yaratan, izleyiciyi ekrana kilitleyen fenomen dizi EDHO geri dönüyor. Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran efsane dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te ekranlarda olacak. Peki, EDHO hangi kanalda yayınlanıyor? EDHO izleme linki nedir? EDHO başladı mı?

EDHO HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almıştır.

Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran efsane dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 5 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

