Bugün Masterchef dış oyun konuklarından birisi Edhem Dirvana oldu. İzleyiciler, Edhem Dirvana kimdir, evli mi, eşi kimdir? merak etti. Peki, Edhem Dirvana kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, eşi kim? Edhem Dirvana'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Edhem Dirvana kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, eşi kim? Edhem Dirvana hakkında bilgiler sizlerle...

EDHEM DİRVANA KİMDİR?

Edhem Dirvana 1977 yılında dünyaya geldi. Edhem Dirvana yelken sporcusu ve oyuncu olarak biliniyor. Edhem Dirvana'nın eşi Tanem Sivar'dır.

Edhem Dirvana 15 Eylül Perşembe tarihinde Masterchef Balıkesir dış oyununda konuk oldu. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Edhem Dirvana'nın İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır.

TANEM SİVAR KİMDİR?

Tanem Sivar (d. 5 Temmuz 1980) Türk sunucu.

Tanem Sivar, 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi. Özel Marmara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Belli bir dönem Fox TV'de çalıştı. 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Lig TV'de 21 adlı spor programını sundu. 2010 yılında Güney Afrika'da Dünya Futbol Şampiyonası'nda TRT için Şebnem Dönmez, Tülin Şahin, Seray Sever ve Aysun Kayacı ile birlikte çekimler ve röportajlar yaptı. 2013 itibarıyla CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sunmaktadır. 14 Aralık 2015 tarihinde yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi. 2017 yılında anne oldu.