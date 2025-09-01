Ederson Fenerbahçe'ye mi geldi? Fenerbahçe Ederson ile mi anlaştı?

Fenerbahçe'de tarihi transfer hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından transferde büyük atak yapan Sarı Lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu ve Asensio transferlerinin ardından Ederson'un da kadroya katılmasıyla gündemde. Kulüp, yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor ve bu önemli hamleler taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDERSON FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, uzun süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği kaleci Ederson'un transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anlaşma sağladı. Brezilyalı file bekçisi önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. Transfer sezonunun son günlerine yaklaşılırken Sarı-Lacivertliler, büyük bir operasyon başlatarak Ederson transferinde sona yaklaştı. Ederson'un menajeri Jorge Mendes ile Fenerbahçe yöneticisi Devin Özek, oyuncunun kişisel şartları üzerinde de anlaşmaya vararak süreci olumlu şekilde sonuçlandırdı.

EDERSON FENERBAHÇE İLE NE KADARA ANLAŞTI?

Fenerbahçe, Manchester City ile kaleci Ederson'un transferi konusunda 13 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 2 milyon euro'ya kadar ek bonusları içeren toplamda 15 milyon euroyu bulabilecek bir anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli yönetim, Premier Lig deviyle yürütülen pazarlıklarda önemli bir mesafe kaydederken, Ederson'un transferi için şartlar büyük ölçüde netleşti. Bu transfer, Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirme hedefleri doğrultusunda attığı en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Önümüzdeki günlerde Ederson'un İstanbul'a gelmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Süper Lig'inde 2025 yaz transfer dönemi sona yaklaşırken, takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59'da resmen sona erecek. Bu tarihe kadar kulüpler, yeni oyuncu alımı ve satış işlemlerini tamamlayarak sezon öncesi hazırlıklarını tamamlamış olacak. Taraftarlar da son dakika transferlerini yakından takip ederken, kulüpler transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte yeni sezon için planlarını netleştirecek.