Belçika milli takımında ve Real Madrid'de forma giyen sol kanat mevkili Eden Hazard'ın Müslüman olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Eden Hazard Müslüman mı? Eden Hazard hangi dine mensup? Detayları haberimizde…

1 Temmuz 2019 yılında Chelsea'den La Liga devi Real Madrid'e 150 milyon euroya transfer olan Belçika asıllı oyuncu Eden Hazard'ın Müslüman olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Eden Hazard Müslüman mı? Eden Hazard hangi dine mensup? İşte detaylar…

EDEN HAZARD MÜSLÜMAN MI?

Belçika milli takım ve Real Madrid forması giyen Eden Hazard, Müslümandır. Ayrıca, Eden Hazard'ın 2013 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı mübarek olsun" sözlerine yer vermiştir.

EDEN HAZARD EŞİ VE AİLESİ KİM?

2012 yılında Natacha Van Honacker ile evlenen Eden Hazard'ın Yannis ve Leo adında iki çocuğu vardır. Ayrıca Eden Hazard'ın babasının ismi Thierry, annesinin ise Carine'dir. Thorgan Hazard, Kylian Hazard ve Ethan Hazard isimlerinde 3 kardeşi bulunmaktadır.