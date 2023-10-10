Real Madrid'in sözleşmesini fesh ettiği Eden Hazard, neden futbolu bıraktığı merak ediliyor. Eden Hazard futbolu mu bıraktı ve Eden Hazard hangi takımda oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, Lille ve Chelsea'deki başarılı kariyerinin ardından 2019'da Real Madrid'e transfer olmuştu. Peki, Eden Hazard futbolu mu bıraktı? Eden Hazard hangi takımda oynuyor?

Eden Hazard futbolu mu bıraktı? Eden Hazard hangi takımda oynuyor?

Başarılı futbolcu Eden Hazard futbolu mu bıraktı ve Eden Hazard hangi takımda oynuyor soruları gündemden düşmüyor. 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu Eden Hazard, futbol kariyeri neden bittiği ve Eden Hazard futbolu mu bıraktı sorularına yanıt aranıyor. Eden Hazard futbolu mu bıraktı? Eden Hazard hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

EDEN HAZARD FUTBOLU MU BIRAKTI?

Real Madrid'in sözleşmesini fesh ettiği 32 yaşındaki Belçikalı futbolcu Eden Hazard, aktif futbol kariyerine son noktayı koydu. Dünyaca ünlü futbolcu, Lille ve Chelsea'deki başarılı kariyerinin ardından 2019'da 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

EDEN HAZARD HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

İspanyol devi Real Madrid'in sözleşmesini bu yaz fesh ettiği 32 yaşındaki dünya yıldızı Belçikalı futbolcu Eden Hazard futbol kariyerini sonlandırdı.