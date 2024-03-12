Eda Yazgaç Demirayak kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Selçuk Belediye Başkan adayı Eda Yazgaç Demirayak kaç yaşında, nereli?
Eda Yazgaç Demirayak kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Selçuk Belediye Başkan adayı Eda Yazgaç Demirayak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi İzmir-Selçuk Belediye Başkan adayı Eda Yazgaç Demirayak merak ediliyor. Demirayak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Eda Yazgaç Demirayak merak ediliyor. Peki, Eda Yazgaç Demirayak kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir-Selçuk Belediye Başkan adayı Eda Yazgaç Demirayak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
EDA YAZGAÇ DEMİRAYAK KİMDİR?
Eda Yazgaç Demirayak,Yeniden Refah Partisi İzmir-Selçuk Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.