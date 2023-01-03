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Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne?

Gündem Haberleri

Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne?

Savcılık, Taşpınar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı. Magazin gündemini sarsan gelişme sonrası Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne merak edildi.

Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldıCami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi. Gelişme sonrası Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne, merak edildi.

EDA TAŞPINAR NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi. Savcılık, Taşpınar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.

Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Eda Taşpınar Gündem Magazin Haberler

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