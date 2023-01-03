Savcılık, Taşpınar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı. Magazin gündemini sarsan gelişme sonrası Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne merak edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi. Gelişme sonrası Eda Taşpınar neden soruşturma açıldı? Eda Taşpınar Cami paylaşımı ne, merak edildi.

EDA TAŞPINAR NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir camide çektirdiği fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlayan Taşpınar'ın paylaşımı incelendi. Savcılık, Taşpınar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.