Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında ve nereli? Eda Taşpınar biyografisi!

Eda Taşpınar, 1980 yılında İstanbul'da doğsa da Miami, Londra gibi yerlerde moda eğitimi aldı. Annesi İsveç asıllı Suzan Yontun, babası ise Teoman Taşpınar'dır. Taşpınar ayrıca Acun Ilıcalı'nın Yok böyle Dans adlı yarışma progarmında da yer almıştı.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Taşpınar, 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşen sosyetik güzel, Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Koleji'nde eğitimini sürdürdü. Ancak okul bitmeden son senede ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi gördü. Eğitiminin ardından İstanbul'a döndü.

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Annesi iseİsveç asıllı Suzan Yontundur. Türkiye'nin ilk heykelcisi, aynı zamanda Atatürk'ün heykeltraşı Kenan Yontun'da Taşpınar'ın dedesidir.

KENDİ BAKIM ÜRÜNLERİNİ ÜRETİP SATIYOR

Londra'da Central School of St. Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Taşpınar, editörlere de asistanlık yapıyor. Eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı. 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı'nı kurdu ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürüldü. İkoncan, kendi ürünlerini üretip satıyor.

Yurt dışında da satış yapan Taşpınar, şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlıyor.

TRENDİKON İLE TV KARİYERİNE BAŞLADI

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başladı. Aynı zamanda 30 Ekim 2010 tarihinde Show Tv'de Acun Ilıcalı'nın düzenlediği "Yok Böyle Dans" adlı dans programına da katıldı.

Başarılı güzel, 2003 yılından başlayarak sekiz yıl iş adamı Nurettin Hasman ile birlikte oldu ancak 2011 yılında ayrıldılar. 2012 yılında sevgilisi, sörfçü Bora Kozanoğlu ile birlikte Alaçatı'da B House Boutique Hotel isimli bir oteli işletti. 2013 senesinde de avukat Can Verdi ile beraberlik yaşamaya başlamıştı.

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