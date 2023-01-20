Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Eda Sakız ve İrem Derici'nin yeni şarkısı Papatya Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
Eda Sakız & İrem Derici - Papatya şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut, Doğanay Karadeniz ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
PAPATYA ŞARKI SÖZLERİ
Şaşkın gözlerle izledim olanı biteni
Aşkın sözlerinden daha da acı en beteri
Vurdun gölgemden sana yollarım engebeli
Sana çarpılır gözlerim yokluğunla bölme beni
***
Besledim büyüttüm çiçekleri
Süslüyordu aynalar
Sana mutluluk dileklerim
Hediyem papatyalar
***
Papatya falına bi' kural koydum
Sadece seviyor, seviyor, seviyor
O gözleri bu ömrümün armağanı
Yaradan kime ne vereceğini biliyor