Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Eda Sakız ve İrem Derici'nin yeni şarkısı Papatya Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...