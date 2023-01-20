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Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Eda Sakız ve İrem Derici'nin yeni şarkısı Papatya Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Eda Sakız & İrem Derici - Papatya sözleri! 'Papatya' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

Eda Sakız & İrem Derici - Papatya şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut, Doğanay Karadeniz ikilisine aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

PAPATYA ŞARKI SÖZLERİ

Şaşkın gözlerle izledim olanı biteni

Aşkın sözlerinden daha da acı en beteri

Vurdun gölgemden sana yollarım engebeli

Sana çarpılır gözlerim yokluğunla bölme beni

***

Besledim büyüttüm çiçekleri

Süslüyordu aynalar

Sana mutluluk dileklerim

Hediyem papatyalar

***

Papatya falına bi' kural koydum

Sadece seviyor, seviyor, seviyor

O gözleri bu ömrümün armağanı

Yaradan kime ne vereceğini biliyor

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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