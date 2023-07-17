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Eda Sakız & Bilal Hancı - Olmaz Deme şarkı sözleri! 'Olmaz Deme' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Eda Sakız ve Bilal Hancı'nın birlikte söyledikleri 'Olmaz Deme' şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Eda Sakız & Bilal Hancı - Olmaz Deme şarkı sözleri nelerdir? Olmaz deme sözleri sizlerle...

Eda Sakız & Bilal Hancı - Olmaz Deme şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.

OLMAZ DEME ŞARKI SÖZLERİ

Olmaz deme oldururum

Olduğum yerde durur gururum

Sen gül mutlu olurum

Mevzu karışık vahim durumum

***

Boşa boşa çekme kürek

Gelecek koşa koşa, görüyorum sonunu

Yana yakıla kapıdan geçecek

Aşk bu bulur elbet yolunu

***

O yalanları söyleyen olanları görmeyen

Bizi bitiren sen olamazsın

Ruhumu besleyen o gözleri görmeden

Aşkın yaralarını saramazdım.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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