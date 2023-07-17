Eda Sakız & Bilal Hancı - Olmaz Deme şarkı sözleri! 'Olmaz Deme' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Eda Sakız ve Bilal Hancı'nın birlikte söyledikleri 'Olmaz Deme' şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Eda Sakız & Bilal Hancı - Olmaz Deme şarkı sözleri nelerdir? Olmaz deme sözleri sizlerle...
Eda Sakız & Bilal Hancı - Olmaz Deme şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Burak Bulut'a aittir.
OLMAZ DEME ŞARKI SÖZLERİ
Olmaz deme oldururum
Olduğum yerde durur gururum
Sen gül mutlu olurum
Mevzu karışık vahim durumum
***
Boşa boşa çekme kürek
Gelecek koşa koşa, görüyorum sonunu
Yana yakıla kapıdan geçecek
Aşk bu bulur elbet yolunu
***
O yalanları söyleyen olanları görmeyen
Bizi bitiren sen olamazsın
Ruhumu besleyen o gözleri görmeden
Aşkın yaralarını saramazdım.