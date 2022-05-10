Eda Karaytuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eda Karaytuğ'un hayatı ve biyografisi!

Türk sanat müziği sanatçısı Eda Karaytuğ kimdir merak ediliyor. Peki, Eda Karaytuğ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar sizlerle...

EDA KARAYTUĞ KİMDİR?

Eda Karaytuğ, (d. 1967, Adana). Türk sanat müziği sanatçısı.

1967 yılında Adana'da doğmuştur. 1985'te başladığı Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'ndan 1990'da mezun olmuş; 1991'de Elazığ ve ardından Bursa Devlet Klasik Müziği Korosu'nda görev yapmıştır. 1997-2005 arasında İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda çalışmalarına devam etmiştir.

Fransa, Hollanda, Yunanistan ve Türkmenistan'da konserler vermiştir. 1997'den itibaren İstanbul Fasıl Topluluğu'nun çalışmalarına ve konserlerine katılmaktadır. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

Albümleri

2009 - Gönülden

2017 - Masum Aşk (Z Yapım)

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