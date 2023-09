Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Ali Koç, Fenerbahçe Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini duyurdu. Bu olay Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek. Arama motorlarında ise Eda Erdem'in heykeli mi dikilecek, neden? Eda Erdem'in heykeli nereye, ne zaman dikilecek? soruları aratıldı.

EDA ERDEM'İN HEYKELİ Mİ DİKİLECEK, NEREYE?

"Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak" dedi.

GANİ GANİ HAK ETTİ

Eda Erdem'in henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir" ifadelerini kullandı.