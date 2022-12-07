Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece sevgilisi kim ve Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer kimdir sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer kimdir gündeme geliyor. Peki, Eda Ece sevgilisi kim? Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer kimdir?

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EDA ECE SEVGİLİSİ KİM?

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğunu anı paylaştı. Ece'nin paylaşımını kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle hafızalara kazınan Eda Ece, uzun süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, romantik anlar yaşadı.

EDA ECE SEVGİLİSİ BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 6,7 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in kendisini öpücüklere boğduğu anları paylaştı. Sevgilisiyle pek paylaşım yapmayan oyuncu, videoya "Aşkısı, evimizin direği, sosyal medya düşmanı" notunu ekledi. Eda Ece'nin paylaşımını kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlandı.

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

23 Mart 1993 yılında İstanbul'da doğan basketbolcu Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes kulübünde 19 numaralı forma giyiyor. Profesyonel kariyerine 2009-10 sezonunda Beşiktaş'ta başlayan Şutor gard, oyun kurucu mevkiinde oynayan basketbolcu, 2011- 2012 yılında Aliağa GSK ile basketbol kariyerine devam etti. 2013-14 yıllarında ise Mersin BB ile devam etti. Ardından Eskişehir Basket takımına transfer olan oyuncu 2015 yılında Yeşilgiresun Belediyesi takımında forma giydi. 2015-2016 yılında Balıkesir BK ile maça çıkan oyuncu 2018 yılından günümüze kadarki dönemde Anadolu Efes takımında forma giymektedir. Buğrahan Tuncer, 2011 yılında Polonya'nın Wroclaw kentinde U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan basketbolcu Genç Milli Takım'da yer aldı. Buğrahan Tuncer, 2020-21 sezonunda Anadolu Efes ile Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 16 karşılaşmada 5:40 dakika ortalama süre alan Buğrahan, maç başına 2,3 sayı, 1,1 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

BUĞRAHAN TUNCER HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu Anadolu Efes takımında forma giymektedir. Şutor gard, oyun kurucusu mevkiinde 19 numaralı formayı giyiyor.