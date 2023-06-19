Eda Ece'nin düğün davetiyesi nedir? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde final yapan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece düğünü merak ediliyor. Eda Ece'nin düğün davetiyesi nedir? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? gündeme geliyor. Peki, Eda Ece'nin düğün davetiyesi nedir? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor?

Eda Ece'nin düğün davetiyesi nedir? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? soruları sıklıkla araştırılıyor. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı. Eda Ece'nin düğün davetiyesi nedir? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizdedir…

EDA ECE'NİN DÜĞÜN DAVETİYESİ NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre, uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan ikili, İstanbul'daki lüks bir otelde dünyaevine girecek. Nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen ve Ayşegül Aldinç'in yapacağı Eda Ece'nin sade bir nikah davetiyesi hazırlatması dikkat çekti. Çift, davetiyeye sadece "Düğün davetimizde birlikte olmaktan mutluluk duyacağız" yazdırdı. Güzel oyuncu Eda Ece'nin düğünde tercih edeceği gelinlikler ise merak konusu oldu.

EDA ECE İLE BUĞRAHAN TUNCER NE ZAMAN EVLENİYOR?

21 Haziran'da 4 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturacak olan Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı. İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturacak olan çift, sade bir davetiye tercih etti.