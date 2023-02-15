"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayında Eda Ece'da yer aldı. Peki, Eda Ece ne kadar bağış topladı? Ortak yayında Eda Ece ne kaç TL yardım topladı?

Dört büyüklerin başkanları canlı yayında depremzedeler için bağış topladı

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Eda Ece da bağış topladı. Peki, Eda Ece ne kadar bağış topladı? Ortak yayında Eda Ece ne kaç TL yardım topladı?

Eda Ece NE KADAR BAĞIŞ TOPLADI?

Eda Ece'un topladığı tüm miktar henüz açıklanmadı. Açıklandığında sayfamızda yayınlanacaktır.

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.