Başarılı oyuncu Eda Ece kimdir ve nereli sevenleri tarafından merak ediliyor. Yasak Elma dizisi ile gündeme gelen Eda Ece kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı hayranları tarafından araştırılıyor. Güzel oyuncu Yasak Elma dizisinde Yıldız rolü ile seyirciden tam not almayı başardı. Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.

Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında "Kızım İçin" adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve İnci Türkay ile birlikte yer aldı.

2015 yılında başrollerinde Berk Oktay ve Seren Şirince'nin rol aldığı "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide Ceren rolüne hayat verdi.

2016 yılında ise senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı "Görümce" filminde yer aldı.

Sonrasında ardı ardına dizi ve filmlerde rol alan Eda Ece, son hâlâ başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Kıvanç Kasabalı, Sinan Eroğlu, Tuğçe Koçak, Nilgün Türksever, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar'ın paylaştıkları Yasak Elma isimli dizide rol alıyor.

Filmleri ve Dizileri:

2017 - Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2017 - Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Sinema Filmi)

2017 - Ali Ekber Cevahir (Eda)(TV Dizisi)

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (ceren)(Sinema Filmi)

2016 - Mahrumlar (Ela) (TV Filmi)

2016 - Görümce (Deniz) (Sinema Filmi)

2016 - Deli Dumrul (Sinema Filmi)

2015 - İlişki Durumu: Karışık (Elif) (TV Dizisi)

2015 - Kocan Kadar Konuş (Ceren) (Sinema Filmi)

2013 - Kızım İçin (Tuba) (Sinema Filmi)

2013 - Beni Böyle Sev (Zeyno) (TV Dizisi)

2011 - 2014 - Pis Yedili (Günçiçek Seymen(Cimbom)) (TV Dizisi)

2011 - Adını Feriha Koydum 1.Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 - Mahpeyker Kösem Sultan (Sinema Filmi)

2007 - Bez Bebek (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - Aşkın Mucizeleri (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Konuk Oyuncu(Sude)) (TV Dizisi)

EDA ECE INSTAGRAM HESABI NE?

Eda Ece Instagram hesabı "eda.ece" kullanıcı isme sahip olup 6 milyon takipçisi bulunuyor.

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