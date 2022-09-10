İlk başrol deneyimini Pis Yedili gösteren Eda Ece bir çok yapımda yer aldı. 2018'den beri Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında, nereli? Eda Ece hayatı ve biyografisi nedir?

Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır. Peki, Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında, nereli? Eda Ece hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Uzunalioğlu veya kısaca Eda Ece (d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Günümüzde ise, Yasak Elma'da (2018-günümüz) rol almaktadır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

Yüksek izlenmeler alan diziler ve filmlerde oynamış olan Eda Ece'nin, yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır.

HAYATI VE EĞİTİMİ

1990 yılında İstanbul'da doğdu. Babası elektrik mühendisi, annesi ev hanımıdır. 3 kız çocuklu ailenin en küçüğüdür. Ablalarından biri haber spikeri, diğeri ise avukattır. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.

Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında "Kızım İçin" adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve İnci Türkay ile birlikte yer aldı.

2015 yılında başrollerinde Berk Oktay ve Seren Şirince'nin rol aldığı "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide Ceren rolüne hayat verdi.

2016 yılında ise senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı "Görümce" filminde yer aldı.

Sonrasında ardı ardına dizi ve filmlerde rol alan Eda Ece, son hâlâ başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Kıvanç Kasabalı, Sinan Eroğlu, Tuğçe Koçak, Nilgün Türksever, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar'ın paylaştıkları Yasak Elma isimli dizide rol alıyor.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 günümüz Yasak Elma

2017 - Yol Arkadaşım (Sinema Filmi)

2017 - Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Sinema Filmi)

2017 - Ali Ekber Cevahir (Eda)(TV Dizisi)

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (ceren)(Sinema Filmi)

2016 - Mahrumlar (Ela) (TV Filmi)

2016 - Görümce (Deniz) (Sinema Filmi)

2016 - Deli Dumrul (Sinema Filmi)

2015 - İlişki Durumu: Karışık (Elif) (TV Dizisi)

2015 - Kocan Kadar Konuş (Ceren) (Sinema Filmi)

2013 - Kızım İçin (Tuba) (Sinema Filmi)

2013 - Beni Böyle Sev (Zeyno) (TV Dizisi)

2011 - 2014 - Pis Yedili (Günçiçek Seymen(Cimbom)) (TV Dizisi)

2011 - Adını Feriha Koydum 1.Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 - Mahpeyker Kösem Sultan (Sinema Filmi)

2007 - Bez Bebek (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - Aşkın Mucizeleri (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Konuk Oyuncu(Sude)) (TV Dizisi)