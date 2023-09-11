Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Eda Ece hamile mi sorusu gündeme geliyor. Eda Ece hamile mi, ne zaman doğum yapacak ve Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti nedir soruları merak ediliyor. Peki, Eda Ece hamile mi, ne zaman doğum yapacak? Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti nedir?

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan Eda Ece hamile mi, ne zaman doğum yapacağı gündeme geliyor. Eda Ece hamile mi, ne zaman doğum yapacak? Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti nedir? sorularına yanıt aranıyor. Eda Ece hamile mi, ne zaman doğum yapacak? Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti nedir? Detaylar haberimizdedir…

EDA ECE HAMİLE Mİ?

Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Eda Ece, 1 aylık hamile. Ece'nin hamilelik müjdesinin ardından yaşadığı heyecanı paylaşan yakın arkadaşı Şevval Sam, "Teyze oluyorum" dedi.

EDA ECE NE ZAMAN DOĞUM YAPACAK?

Dün akşam ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Eda Ece'nin Yasak Elma'daki rol arkadaşı şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam da hamilelik haberini doğrulayarak "Bizim haberimiz vardı, haber çıkmasını bekliyorduk. Teyze oluyorum, mutluyum" ifadelerini kullandı.

EDA ECE'NİN BEBEĞİNİN CİNSİYETİ NEDİR?

Muhabir Online'da yer alan habere göre, çiçeği burnunda anne adayı Eda Ece, hamileliğinin daha ilk ayında olduğu için bu süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Yeni sezonda bir projede yer almayan oyuncu, hamilelik sürecini de sakin bir şekilde geçirecek. Bebek heyecanı yaşayan güzel oyuncu hamileliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.