Ünlü oyuncu Eda Ece'nin gerçek soyadı araştırılan konular arasında yer alıyor. Eda Ece'nin gerçek soyadı merak konusu oldu. Peki, Eda Ece gerçek soyadı ne? Eda Ece'nin soyadı Uzunalioğlu mu? İşte detaylar...

FOX TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinin başında gelen Yasak Elma'daki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece'nin gerçek soyadı araştırılıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Eda Ece'nin soyadı merak konusu oldu. Peki, Eda Ece gerçek soyadı ne? Eda Ece'nin soyadı Uzunalioğlu mu? Detaylar haberimizde...

EDA ECE GERÇEK SOYADI NE?

Eda Ece'nin gerçek soyadı Eda Ece Uzunalioğlu'dur.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası elektrik mühendisi, annesi ev hanımıdır. 3 kız çocuklu ailenin en küçüğüdür. Ablalarından biri haber spikeri, diğeri ise avukattır. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. Günümüzde ise, Yasak Elma'da (2018-günümüz) rol almaktadır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır. Filmlerdeki ilk başrolü Kızım İçin'deki (2013) rolüdür. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017), Deliha 2 (2018) gibi filmlerde oynamıştır.

Yüksek izlenmeler alan diziler ve filmlerde oynamış olan Eda Ece'nin, yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır.