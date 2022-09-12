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Eda Ece Ebru Şahin olayı ne? Ebru Şahin Twitter paylaşımı!

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Eda Ece Ebru Şahin olayı ne? Ebru Şahin Twitter paylaşımı!

Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Ebru Şahin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Eda Ece Ebru Şahin olayı merak konusu oldu. Peki, Eda Ece Ebru Şahin olayı ne?

Basketbolcu Cedi Osman ile geçtiğimiz ay dünyaevine giren Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Fransa'ya kaybederek EuroBasket'e veda ettiği maçın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Ebru Şahin'in yaptığı paylaşım ile Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı ileri sürüldü. Peki, Eda Ece Ebru Şahin olayı ne? Ebru Şahin Twitter paylaşımı!

EDA ECE EBRU ŞAHİN OLAYI NE?

Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Fransa'ya kaybederek EuroBasket'e veda ettiği maçın ardından "Böyle star olmazsınız ama nankör evet" diyerek paylaşım yaptı. Şahin'in bu paylaşımla milli oyuncularda Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı ileri sürüldü. Uzun süredir Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Eda Ece'nin Ebru Şahin'i Instagram'da takipten çıkarması da bu iddiaları güçlendirdi.

EBRU ŞAHİN TWİTTER PAYLAŞIMI!

Eda Ece Ebru Şahin olayı ne? Ebru Şahin Twitter paylaşımı!

Eda Ece Ebru Şahin olayı ne? Ebru Şahin Twitter paylaşımı!

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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