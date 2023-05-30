Eda Ece düğün tarihi ne zaman ve Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor soruları gündeme geliyor. Ekranların başarılı oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evleniyor. Eda Ece düğün tarihi ne zaman ve Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor merak ediliyor. Peki, Eda Ece düğün tarihi ne zaman? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor?

Buğrahan Tuncer ile evlenecek olan Eda Ece'nin düğün detayları belli oldu

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Eda Ece, 1 ay önce 4 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlandı. Eda Ece düğün tarihi ne zaman ve Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor merak ediliyor. Eda Ece düğün tarihi ne zaman ve Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor gündeme geliyor. Eda Ece düğün tarihi ne zaman? Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

EDA ECE DÜĞÜN TARİHİ NE ZAMAN?

Ekranların başarılı oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturacak. Şevval Sam'ın sahne alacağı düğünde Ece'nin nikah şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Nar ve başarılı sanatçı Ayşegül Aldinç yapacak.

EDA ECE İLE BUĞRAHAN TUNCER NE ZAMAN EVLENİYOR?