Eczaneler saat kaçta kapanır? Eczanler kaça kadar açık 2022? Eczaneler saat kaçta kapanıyor 2022?

Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Eczane çalışma saatleri, çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların internet üzerinden yanıt aradığı konu oldu. Koronavirüs nedeniyle kademeli normalleşme kararları alındı .Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini de merak etti. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri kaç? Eczanelerin öğle arası var mı?

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

PANDEMİ NEDENİYLE BAZI ŞEHİRLERDE SAAT DEĞİŞTİRİLDİ

Hatay Ezcacı Odası'nın açıklaması:

Pandemi süreci halen devam ettiğinden dolayı eczanelerimizin çalışma saatleri 09:00-17:30 saatleri arasında devam etmektedir.

ECZANELER ÖĞLE ARASI ÇALIŞIYOR MU?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

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