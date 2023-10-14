Eczanelerden ilaç alacak olan birçok kişi Eczaneler hafta sonu açık mı? Sorusunu merak ediyor. Hafta içi eczanelerden ihtiyaçlarını gideremeyen kişiler, eczanelerin hafta sonu hizmet verip, vermediğini araştırmakta. Peki, Eczaneler hafta sonu açık mı 2023? Eczaneler cumartesi, pazar çalışıyor mu, kapalı mı?

Eczaneler hafta sonu açık mı 2023? Eczaneler cumartesi, pazar çalışıyor mu, kapalı mı?

Eczaneler hafta sonu açık mı 2023? Sorusu, merak edilmekte ve birçok vatandaş tarafından internet üzerinde aktif olarak araştırılmakta. Eczaneler, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sunulabilmesi adına oldukça kritik bir rol oynarlar. Eczanelerin çalışma saatleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için detaylara haberimizde yer verdik. Peki, Eczaneler hafta sonu açık mı 2023? Eczaneler cumartesi, pazar çalışıyor mu, kapalı mı?

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI 2023?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Pazar günleri ise eczaneler kapalıdır ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

NÖBETCİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Hafta sonu eczane çalışma saatleri, cumartesi günleri için hafta içi ile aynıdır. Ancak acil durumlar için nöbetçi eczaneler kararlaştırılan saatlerde hizmet sunmaya devam eder. Pazar günü açık olan eczaneler ise internet üzerinden il, ilçe veya mahalle ismi yazılarak aranabilir. İnternet üzerinden ulaşılan eczanelerin bilgileri arasında açık olup olmadıkları da belirtilir. Bununla birlikte nöbetçi eczaneler için kullanılan resmi siteden de kolaylıkla bölgede hizmet sunan açık eczanelere ulaşılabilir.