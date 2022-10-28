28 Ekim ve 29 Ekim tarihinde en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında Eczaneler Bugün neden kapalı? Sorusu yer alıyor. Bu haberimizde eczanelerin neden kapalı olduğunu merak eden vatandaşlarımız için Eczaneler Bugün neden kapalı? Ve Eczaneler neden açık değil? Sorularını yanıtladık. Peki, Eczaneler Bugün neden kapalı? Eczaneler neden açık değil? Eczaneler ne zaman açılacak?

28 Ekim ve 29 Ekim tarihinde birçok vatandaş Eczanelerin neden kapalı olduğunu merak ederek internet üzerinde Eczaneler Bugün neden kapalı? Sorusunu araştırıyor. Hastalar için büyük bir önem taşıyan eczaneler neden kapalı? Sorusu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Bu haberimizde Eczaneler Bugün neden kapalı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Eczaneler Bugün neden kapalı? Eczaneler neden açık değil? Eczaneler ne zaman açılacak?

ECZANELER BUGÜN NEDEN KAPALI?

28 Ekim tarihinde yarım gün, 29 Ekim tarihinde tam gün olmak üzere eczaneler (Nöbetçi eczaneler hariç) resmi tatil nedeni ile kapalıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 28 Ekim tarihinde yarım gün, 29 Ekim tarihinde tam gün resmi tatildir.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

28 Ekim tarihinde kapanan eczaneler, resmi tatil ve hafta sonu tatilinin birleşmesi nedeni ile 31 Ekim tarihinde açılacaktır.