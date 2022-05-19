Eczaneler bugün çalışıyor mu? 19 Mayıs BUGÜN eczaneler açık mı? - Haberler

Eczaneler bugün çalışıyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Perşembe eczaneler Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs eczaneler açık mı? 19 Mayıs'ta eczaneler kapalı mı?

19 MAYIS BUGÜN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Perşembe günüAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Eczaneler 19 Mayıs günü kapalı olacak. Resmi tatillerde kargo şirketlerinin kapalı olması nedeniyle teslimat ve alım işlemleri yapılamayacak. Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.

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